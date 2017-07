VIDEO: wat te doen tijdens de lange zomer? Trainingstips voor thuis! (bis) Tweet door Redactie



Foto: Emma Coolen Moldavo heeft met Emma Coolen ook een Nederlandse speelster in de rangen. Zij droomt op termijn hoog. Heel erg hoog. Op weg naar haar droom - het WK 2019 - vlogt ze met de glimlach. Emma Coolen wil graag naar het WK 2019 met de Oranje Leeuwinnen. Een lange en harde weg zal het worden om op dat niveau te raken, maar toch alvast leuk dat ze doelen heeft in het leven. Met enkele vlogs wil ze nu haar weg naar de top vastleggen. Deze keer heeft ze een video gemaakt, waarin ze laat zien wat voor oefeningen je zelf thuis kan doen om in de zomerstop te trainen. Ze maakte er zo al eentje, maar ging nu voor een extra versie. Want er zijn nooit oefeningen genoeg tijdens een EK natuurlijk. Leuke oefeningen, enkele toffe tips en dat in een overzichtelijke en bruikbare video. Die kan u hieronder integraal bekijken. Opgelet: het laden van de video kan enkele seconden duren.

