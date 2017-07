Anderlecht opent seizoen met overwinning dankzij Sarah Wijnants Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard De vrouwen van Anderlecht hebben hun eerste oefenpot van het seizoen gewonnen met het kleinste verschil van eerstenationaler Saint-Ghislain. Sarah Wijnants zorgde voor het doelpunt. Anderlecht speelde nog zonder zijn internationals, maar reserves Charlotte Tison en Sarah Wijnants waren er wel al bij. Het was uiteindelijk Wijnants - deze zomer overgekomen van Standard - die voor het enige doelpunt van de avond zorgde. Binnenkort trekt paars-wit op oefenstage naar Spanje, dit was alvast een mooie eerste test voor de dames van paars-wit. Dit jaar is de titel de doelstelling van Anderlecht.

