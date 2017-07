De zomer staat bol van de vrouwentoernooien, waar speel jij mee?

Lubbeek

De ConchitaCup van Lubbeek gaat door op 12 augustus. Meer informatie via het EVENT.

Mol

In Mol is er opnieuw de Steenweg Penalty Cup, waar ook vrouwenteams mogen deelnemen. Meer informatie via deze link.

Zonnebeke

Ladies SC zonnebeke organiseert voor het eerst een vrouwenvoetbaltornooi. De Zunnecup gaat door op 15 augustus. Meer informatie via deze link ...