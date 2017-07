Erg straf: Denemarken kegelt Duitsland uit het EK Tweet door Redactie



Foto: © photonews De Oranje Leeuwinnen plaatsten zich als eerste voor de halve finales van het EK 2017 in eigen land. Met een dagje uitstel heeft Denemarken zich daar als tweede weten bij te scharen. Zaterdagavond viel het duel helemaal in het water. Het water viel met bakken uit de lucht in Rotterdam en dus werd er pas zondagmiddag hervat op het EK. Het kon voor de Duitsers eigenlijk niet beter beginnen: een schot van Kerschowski leek ongevaarlijk, maar doelvrouw Petersen titke in eigen doel. Niet getreurd voor de Denen, die in een sterke tweede helft de boel helemaal omdraaiden. Nadim en Nielsen voltrokken de absolute stunt. Duitsland zal zichzelf dus niet opvolgen als eindwinnaar op het EK, want ze liggen eruit. Voor de Denen is het een waanzinnige stunt. En zo gaan beide teams uit de poule van de Belgian Red Flames door naar de laatste vier.

