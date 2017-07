Lieke Martens schittert opnieuw, maar blijft rustig: "Niets gehoord"

Lieke Martens deed het opnieuw voor haar land, al was ze niet de enige Oranje Leeuwin die op een ongezien hoog niveau acteerde.

"Het gaat wel lekker. De supporters waren fantastisch en in de halve finale kan het in Enschede dubbel zoveel worden. Hebben ze mijn naam gescandeerd? Neen, dat heb ik niet eens gehoord", aldus Martens na de wedstrijd.

"Genieten was het. We kunnen Zweden kloppen, een teken dat we toch stilaan beginnen aan te sluiten met de top in Europa. We willen met dit jonge team nog doorzetten en de volgende jaren sowieso nog beter gaan worden, maar dit is een hoogtepunt."