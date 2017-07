Tweede grote verrassing op EK: Zinsberger strafschopheldin tegen Spanje

Bob Peeters laat in kaarten kijken: "Drummen voor play-off 1, maar dit zijn de titelkandidaten" Het kampioenschap is begonnen, ergens half mei weten we wie de nieuwe kampioen wordt in de Jupiler Pro League. Een 35e voor Anderlecht of zijn er kapers op de kust?

Seizoensstart in mineur voor AA Gent: Buffalo's verslikken zich na zinderende tweede helft in STVV Net als Anderlecht, Racing Genk en Standard is ook AA Gent op de openingsspeeldag er niet in geslaagd te winnen. De Buffalo's klommen op bezoek bij STVV op voorsprong, maar...

Sterk Moeskroen stunt meteen bij Oostende! Hoezo, degradatiekandidaat? De Kustboys hebben er geen goeie generale repetitie opzitten voor de terugwedstrijd in de Europa League tegen Marseille. Moeskroen was immers te sterk met 0-1.

Op het randje, maar zo zijn de fans van Antwerp wél een verrijking voor eerste klasse Dertien jaar, zo lang keken de fans van Antwerp uit naar hun herintrede in eerste klasse. En ze hebben de grote ouverture niet gemist. Op de eerste afspraak tegen Anderlech...

Benteke bewijst zich en vindt mogelijk oplossing in Nederland Bij Crystal Palace hebben we geen broederlijk koningskoppel gekregen. Christian Benteke is er een absolute sterkhouder, maar kleine broer Jonathan kon er niet doorbreken. D...

Gloednieuw STVV legde meteen titelkandidaat AA Gent over de knie: "De buitenwereld verwachtte dit niet, maar..." STVV begon aan het seizoen met een andere trainer en tal van nieuwe spelers, maar legde wel meteen AA Gent over de knie. Een knappe prestatie van de Kanaries die nog in vol...

Ziekte of transferitis bij verdediger Anderlecht? Grote afwezige op fandag paars-wit Anderlecht hield zondag zijn fandag in het Astridpark. Met 23 aanwezige spelers, al hadden de fans het vooral over een opvallende afwezige. Is hij dan toch op weg naar het ...

Fellaini én Lukaku bewijzen hun kunnen voor Manchester United Marouane Fellaini en Romelu Lukaku kwamen met Manchester United in actie tegen het Noorse Valerenga. En de Rode Duivels lieten zich opmerken.