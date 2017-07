Franse voetballegende stopt als international

Dit is ons eerste Team van de Week van het nieuwe seizoen! Eindelijk kunnen we er opnieuw aan beginnen. In speeldag 1 van deze nieuwe jaargang kregen we in de Jupiler Pro League heel wat goals te zien. Dat er een aanvallend Team va...

'Russische topclub heeft akkoord met Standard-spits én heeft nog een tweede op het oog' Orlando Sa bezorgde Standard zondag een punt Achter De Kazerne met zijn eerste doelpunt van het seizoen. De kans bestaat echter dat het ook (een van) zijn laatste was.

38% Belgen aan aftrap: Antwerp en Zulte Waregem primussen van de klas, deze topclubs onderaan De eerste speeldag in de Jupiler Pro League zit erop. Zulte Waregem is de eerste fiere leider na een 0-5 overwinning in Eupen. En dat deed het met opmerkelijk veel Belgen a...

Concurrentie voor Matz Sels groeit: man van 13 clean sheets hervat volgende week de trainingen bij Anderlecht Matz Sels stond afgelopen vrijdag op speeldag 1 onder de lat bij Anderlecht. De huurling van Newcastle United hield meteen de nul, maar ziet nu wel een concurrent terugkere...

Analist neemt de balans van Gent op na teleurstellende eerste week: "Het hangt nog los aan elkaar" AA Gent moet lessen trekken uit de voorbije week. Het wordt genoemd als outsider voor de titel, maar haalde niet het gewenste resultaat tegen Altach in de EL-voorronde en v...

Extra Time trapt af: Frank Raes en co krijgen meteen een opvallende gast over de vloer De Jupiler Pro League ging afgelopen weekend weer van start, en dus begint ook het nieuwe seizoen van Extra Time. De populaire voetbalpraatshow op Canvas krijgt maandagavon...

Hoe lang kan Anderlecht Dendoncker nog houden? "Ja, ik heb al meerdere keren met PSG gepraat" Deze zomer trok Youri Tielemans al voor een recordbedrag naar AS Monaco, maar Anderlecht heeft nog een transferdossier van formaat liggen: dat van Leander Dendoncker. Spele...

Fans van Club Brugge en KVO zien hun team Europees LIVE op TV, supporters van AA Gent blijven in de kou staan Club Brugge, AA Gent en KV Oostende staan voor een belangrijke week in Europa. De drie Belgische clubs willen namelijk doorstoten naar de laatste voorronde van de Champions...

Antwerp heeft 'de schrik van elke JPL-aanvaller' in huis: er staat een beer op de Bosuil Antwerp haalde vrijdag een punt op enthousiasme en organisatie tegen Anderlecht. Verschillende jongens speelden zich in de kijker, maar één naam willen we u toch even in he...