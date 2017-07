Gent klopt Club Brugge in voorbereiding met zware cijfers Tweet door Redactie



Foto: © Sus Sips Het EK is nog volop bezig met deze week nog de halve finales en de finale, maar ondertussen zijn er ook al volop wedstrijden in de voorbereidingen van de teams in de nationale reeksen. Zo stond er afgelopen weekend een klepper op het programma tussen de Gent Ladies en de vrouwen van Club Brugge. Het beloftenteam van Gent werd vorig jaar kampioen in eerste nationale, Club Brugge greep net naast de oppergaai in tweede nationale. Het werd in Wondelgem uiteindelijk 5-1 voor de Gent Ladies, die zo hun eerste oefengalop tot een goed einde brachten. Het team uit de Super League speelt op 9 augustus zijn eerste oefenwedstrijd.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.