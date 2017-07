Het EK-team van de kwartfinales: Oranje boven!

Doel

Niet elke doelvrouw ging in de kwartfinales vrijuit bij een aantal doelpunten, maar Zinsberger heerste wel in de lucht voor Oostenrijk. Dat ze uiteindelijk ook nog een strafschop redde om haar team bij de laatste vier te krijgen gaf de doorslag.

Verdediging

Baas in de verdediging van Oostenrijk was Wenninger, ook al had ze er soms armen en voeten voor nodig. Ze stuurde samen met de kapitein de rest van het team aan, ook belangrijk. Kika Van Es is een van de meest ondergewaarde speelsters tot op heden op dit EK, zij deed het opnieuw prima.

Nielsen zorgde met veel rushes continu voor gevaar vanop rechts, terwijl Larsen het slot op de deur hield voor de Denen tegen Duitsland - goed genoeg voor dé stunt van dit EK tot op heden misschien wel.

Middenveld

Veel aanvallend geweld deze speeldag. Uiteraard was Harder weer geweldig in vorm, maar vooral de invalbeurt van Thogersen maakte indruk, inclusief goede voorzet. Naast Jackie Groenen kijken was ook in de kwartfinales alweer moeilijk, terwijl Amandine Henry een lichtpuntje was voor Frankrijk.

Aanval

Op links kunnen we ook deze keer niet naast Lieke Martens heen, die ook deze keer dingen liet zien die we zelden op een voetbalveld te zien krijgen. Zij is in topvorm en kan misschien wel uitgroeien tot het icoon van haar land én het EK. Shanice Van De Sanden wordt aan de andere kant ook steeds belangrijker, Jodie Taylor maakte al haar vijfde doelpunt in de punt.