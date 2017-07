Jackie Groenen op haar eigen wolkje, maar nog geen feest: "Hebben nog niets gewonnen"

Donderdag komt er alweer een halve finale aan tegen Engeland, maar momenteel zit Jackie Groenen nog op haar eigen wolkje.

Dat geeft ze alvast aan in gesprek met Ons Oranje. "Ik weet dat de halve finale eraan komt, maar het is ook wat genieten van alles. Aan de ene kant heb ik heel veel energie, anderzijds ben ik ook heel erg moe."

Veel vieren was er niet bij na de kwartfinales. "Op zich hebben we ook nog niets gewonnen, dus we hebben na een beetje muziek in de bus de focus snel terug op de halve finale gezet."