De mooiste panna's van het EK tot dusver Tweet door Redactie



Foto: © photonews Op het EK vrouwenvoetbal werden ook al flink wat technische hoogstandjes uitgehaald. Zo is het een poortjesfestival. De ene panna na de andere komt gewoon voor tijdens het EK vrouwenvoetbal in Nederland. Opnieuw een mooi voorbeeld van de technische vaardigheden van de vrouwelijke voetbalsters. Ook in de match tussen Nederland en België vielen er een paar voor, daarvan zitten er ook een paar in het overzicht tot nu toe. Geniet mee van de mooiste panna's uit Nederland. Om maar te zeggen: er zit echt wel heel veel techniek op het EK:

