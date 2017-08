HÃ©t boek over vrouwenvoetbal in BelgiÃ«? Haal 'The Positive One' in huis (of win er eentje via ons!)

Hét boek over vrouwenvoetbal in België? Haal 'The Positive One' in huis (of win er eentje via ons!)

door Redactie



José Mourinho is The Special One, Jurgen Klopp grapte al eens dat hij The Normal One was. En nu hebben we ook The Positive One, en dat is een Belg. Eentje met een visie. Win zijn boek, dankzij onze webstek!

Luc Bosmans is ondermeer assistent bij de Belgian Red Flames U17 en doceerde in het verleden ook aan de Topsportschool in Leuven, waar de Women's Football Academy twee jaar geleden werd opgericht. In The Positive One schetst Bosmans - aan de hand van een reeks persoonlijke verhalen en anekdotes - de weg (en de obstakels) van speelsters en hun familie op weg naar de top. Het boek met veel verwijzingen naar het Nederlandse vrouwenvoetbal is vanaf heden ook te koop via de Standaard Boekhandel voor 20 euro en iedereen is het erover eens: het betreft hier een absolute aanrader. Bestellen kan via DEZE LINK. Of u kan ook een versie van dit boek winnen. Wij geven er namelijk een paar weg via onze webstek. Vul de wedstrijdvragen in en dan komt het boek mogelijk jouw richting uit. Veel succes!

