Oostenrijk maakt een groot feest van EK vrouwenvoetbal (mét beelden) Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews Het minste wat we kunnen zeggen is dat de Oostenrijkse selectie zich wel amuseert op het EK vrouwenvoetbal in Nederland. Ze zitten al in de halve finales en hebben al leuke dingen gedeeld met de goegemeente. Een "latje trap" is bij de Oostenrijkers bijvoorbeeld altijd al een andere belevenis dan bij vele andere landen, zoals hier duidelijk werd gemaakt. Commentator ☑

Crowd ☑

Acting ☑

Neck brace...? ☑

You've never seen a Crossbar Challenge like this! 😂@nina_burger19 @oefb1904 #WEURO2017 pic.twitter.com/b3BDVYlJBl — UEFA Women's EURO (@UEFAWomensEURO) 30 juli 2017 En als ze doorgaan ... dan ist het feest. Want 'Holland is maar 1 keer in een jaar ...' Semi final = Party 🎉 & Karaoke 🎤 #WEURO2017 #LetsCelebrate #AUTESP pic.twitter.com/l3eoeKPRF7 — WomensEuro2017 (@WomensEuro2017) July 30, 2017 🍾🍾 🇦🇹🇦🇹🇦🇹 #LetsCelebrate #ISLAUT #WEURO2017 pic.twitter.com/dlcUm27gD8 — WomensEuro2017 (@WomensEuro2017) July 26, 2017 Ook in het thuisland wordt het overigens lekker opgepikt. 1,2 miljoen kijkers voor de kwartfinale (op 7 miljoen inwoners) kan je bezwaarlijk slecht noemen. Donderdag spelen de Oostenrijkers tegen Denemarken hun halve finale.

