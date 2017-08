Standard haalt uit in de Luikse derby: 16-1 Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard De vrouwen van Standard waren afgelopen weekend op stage in Houffalize. Om die stage op een goede manier te voltooien, was er nog een trainingswedstrijd tegen RFC Luik. Het leverde flink wat doelpunten op. Een derby tussen de Luikse teams, maar dan in Houffalize. Het is eens wat ander. De tweede Luikse club wist zich vorig seizoen als kampioen van de provincie richting tweede nationale te spelen. Tegen Standard kwamen ze nog iets te kort. In de eerste helft werd het 4-0, na de pauze speelde een B-team van RFC Luik en werd het nog 16-1. Caroliena Wolters scoorde acht van de zestien goals, ook Lola Wajnblum was goed voor een hattrick (en een vierde). Die andere ex-Anderlechtspeelster Gelders scoorde twee doelpunten, Marinucci en Hannecart deden ook een duit in het zakje.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.