Verder spelen met een gebroken been? Vrouwen bewijzen op EK opnieuw wie het sterke voetbalgeslacht is Tweet door Redactie



Foto: © photonews Voetbal is geen sport voor watjes. Laat het dus maar gespeeld worden door vrouwen. Dat is eens te meer de samenvatting van het EK vrouwenvoetbal. Na de vele botsingen en blessures kregen we opnieuw een hoogtepunt van karakter. Na diverse botsingen in de groepsfase was het in de kwartfinales aan Karen Bardsley om een heldin te zijn in de match tussen Engeland en Frankrijk. Op het uur brak ze haar been, maar ze stond eerst nog een kwartiertje in doel voor de pijn haar overmande en ze echt niet verder kon. Haar Europees kampioenschap zit er (uiteraard) helemaal op. In de halve finale tegen Nederland zal ze er zeker niet bij zijn.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.