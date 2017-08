Epische comeback van team USA tegen BraziliÃ« (mÃ©t beelden!)

Op speeldag 1 had Australië verrassend gewonnen van de USA, waardoor de Aussies op weg lijken naar eindwinst in de Tournament of Nations - als ze ook een punt pakken tegen Brazilië zijn ze daar van verzekerd.

Maar het treffen tussen de USA en Brazilië was momenteel misschien wel het meest boeiende van de vier duels tot nu toe. Mét een epische comeback van team USA in San Diego, voor een uitzinnige massa supporters.

Donderdagavond (vrijdagnacht Belgische tijd) wordt speeldag 3 afgewerkt, we geven even voor de volledigheid de resultaten van de eerste twee speeldagen mee:

USA - Australië 0-1

Brazilië - Japan 1-1

USA - Brazilië 4-3

Japan - Australië 2-4