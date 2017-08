Essevee wint eerste oefenpot, Mechelen met gemengde resultaten Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck Niet enkel de ploegen uit de Super League zijn heden ten dage bezig met de voorbereiding, dat is ook zo voor teams uit de nationale reeksen. Het levert mooie resultaten op. Chastre en Zulte Waregem oefenden tegen elkaar met een nipte uitoverwinning tot gevolg. De eerste oefengalop voor Essevee is zo dus goed achter de rug gebracht: 1-2. Mechelen met twee teams Chastre kwam in de eerste helft op voorsprong, maar Van Melle en Declerck wisten de scheve situatie helemaal recht te zetten. KV Mechelen speelde met een mix van A- en B-kernspeelsters twee wedstrijden. Het ene team won, het andere verloor: Aalst - KVM1 5-2 (3-1 Baumans, 5-2 Dupont) en Opwijk - KVM2 0-1 (Buelens).

