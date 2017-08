Kleinzoon Jean-Marie Pfaff duikt op tijdens ... keeperskamp Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck Van 31 juli tot 2 augustus werd in Gooreind een keeperskamp georganiseerd onder leiding van Natasha Ribbens. Het leverde enkele leuke beelden op, met ook een speciale gast. Zo was onder meer Broers op de afspraak. Broers is de kleinzoon van niemand minder dan ... Jean-Marie Pfaff. Het zoontje van Lindsey Pfaff wil blijkbaar in de voetsporen treden van zijn grootvader, vandaar ook het keeperskamp. Enkele leuke beelden vanop het keeperskamp van 31 juli tot 2 augustus onder leiding van Natasha Ribbens. Met Fleur Boyart van Kontich was er ook een jongedame present.

