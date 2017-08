Opvallend: Engeland roteerkoninginnen, Red Flames gebruikten minste speelsters

Opvallend: Engeland gebruikte al liefst 21 speelsters, waaronder twee keepsters. De Duitsers deden misschien nog straffer, want alle veldspeelsters kwamen daar in actie. Beide landen konden op speeldag 3 in de groep wel wat roteren, omdat plaatsing (zo goed als) binnen was.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we onder meer de Belgian Red Flames. Ives Serneels besloot steevast met dezelfde speelsters te spelen en liet uiteindelijk 'amper' 15 speelsters speelminuten maken op het EK.

Nederland, Oostenrijk en Denemarken zitten in het peloton, maar bij die landen kunnen en mogen er nog speelsters hopen op speelminuten tijdens de halve finales en wie weet ook de grote finale zondag in Enschede.