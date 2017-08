Oranje Leeuwinnen populairder dan ooit: meer dan 27.000 tickets verkocht!

Steeds meer meisjes gaan aan het voetballen in Nederland. De 30.000 in België zijn een mooi aantal, maar een veelvoud wil later graag Oranje Leeuwin worden.

Zo zijn er zelfs al clubs in Nederland, waar meer dan 2000 (hou u vast, meer dan 2000) speelsters aan de bak komen. Diverse teams gaan optimaal profiteren van de EK-gekte die is gepasseerd.

Misschien wel hét nieuws is echter dat de halve finale tussen Nederland en Engeland uitverkocht is - of toch zo goed als. Met meer dan 27.000(!) toeschouwers wordt het de meest bekeken vrouwenmatch ooit in Nederland.