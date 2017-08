'Daan' Van de Donk heeft tips om Engeland te verslaan

"Engeland presteert altijd en hun voetbal is ook gewoon leuk om te zien. Het wordt een erg gelijkwaardige wedstrijd", aldus Van de Donk tegen de NOS voorafgaand aan de partij.

"Ze spelen vaak met de lange bal, wij moeten proberen ons eigen voetbal te blijven spelen. We hebben ook een hoog tempo, maar als we de rust aan de bal kunnen houden, dan kunnen we ons positiespel beter benutten."

"Ons toernooi tot nu? Dat is heel erg goed. Soms lieten we wat minder voetbal laten zien, maar het gaat om presteren en dat lukt tot nu toe aardig. Zelf heb ik een iets andere rol en probeer ik het simpel te houden, dat lukt ook goed tot nu toe."