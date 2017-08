Genk dartelt in de voorbereiding Tweet door Redactie



Foto: © ladiesgenk/davyrietbergen De Genk Ladies zijn volop bezig zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen in de Super League. Play-off 1 is daarin de minimumambitie, de grote teams af en toe eens kloppen een extra motivatie. In de voorbereiding gaat alles voorlopig voor de wind. De Genk Ladies speelden hun tweede oefenpot op bezoek bij Tongeren. Het werd een 3-1 overwinning voor het team uit de Super League, dat het moest doen zonder flink wat basisspeelsters. Aster Janssens, Eleen Kimps en dan twee keer Sylke Calleeuw zorgden voor de vier doelpunten in het Limburgse treffen. Het beloftenteam speelde tegen het B-team van Tongeren met 1-1 gelijk in de andere wedstrijd van de dag in de Limburgse derbysfeer.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.