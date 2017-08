Wie wordt dÃ© sensatie van dit EK?

Het zou wat zijn als Denemarken - Nederland uiteindelijk de finale van het EK vrouwenvoetbal zou zijn. De twee landen die maar net te goed bleken voor de Red Flames in de groepsfase.

En helemaal ondenkbaar is het niet, want de Denen zijn misschien zelfs lichtjes favoriet in hun wedstrijd tegen Oostenrijk. De stunt die ze uithaalden tegen Duitsland zal men zich nog lang heugen in het vrouwenvoetbalwereldje.

Troelsgaard is in topvorm, Nadim vindt het doel en Pernille Harder snijdt als een mes door de boter door diverse verdedigingen: knap. Bovendien moet Oostenrijk Makas missen met een kruisbandletsel.

De wedstrijd begint om 18 uur in Breda ... en wij zijn er bij! We polsen bij de winnaar zeker ook naar een eventuele clash met Nederland of Engeland in de finale en misschien komen de Belgian Red Flames wel ter sprake.