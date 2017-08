Wat als ...? Tessa Wullaert enige die al kon scoren tegen Nederland, Flames in 'Groep des doods' met twee finalisten, 'Belgische' Jackie EK-heldin, ...

Nederland en Denemarken spelen zondag om 17 uur de finale in Enschede tegen elkaar. In de groepsfase werd het 1-0 voor Nederland tegen de Denen. Juist, beide landen kwamen elkaar al tegen in die fase van de strijd.

In een evenwichtige, maar sterke groep werden de Belgian Red Flames derde en Noorwegen puntenloos vierde. Als we de eerste tien minuten tegen Denemarken - de eerste tien op een groot toernooi voor onze Flames - zouden wegdenken, dan hadden de Belgen misschien wel de groepsfase overleefd.

Het is natuurlijk niet gezegd dat ze tegen Duitsland en Oostenrijk net als de Denen zouden doorgaan, maar het stemt toch tot nadenken. Als je in de groep zit van beide finalisten, dan heb je sowieso iets of wat pech gehad met de loting - wat bij het moment van de loting eind 2016 allerminst zo leek.

Ook opmerkelijk: Nederland won met 3-0 van Engeland, nadat het eerder ook al met 2-0 won van Zweden. In de groepsfase werd van Noorwegen en Denemarken gewonnen met het kleinste verschil, enkel tegen ... België moesten ze een doelpuntje incasseren. Een poeier van 40 meter van Tessa Wullaert - als voorzet bedoeld, maar wat dan nog.

Zowel de Denen als de Nederlanders (en ook de uitgeschakelde Noren) hadden veel lof voor 'onze' Red Flames. Die dus echt niet zover van de Europese (sub)top afzitten. Dat moet naar de toekomst toe - en zeker in een WK-kwalificatiegroep met Italië, Portugal, Roemenië en Moldavië ook het zelfvertrouwen een boost geven.

Want de Hollandse branie en lef zorgt ook mee voor de finalestek van de Oranje Leeuwinnen. Die door het publiek worden gedragen. Wat dat betreft hadden ze het ook enkel in Tilburg knap lastig, omdat de waanzinnige fans - toch ook meer dan 4000 man, meer kon niet - van de Belgen hen een halt toeriepen.

En wat als ... Jackie Groenen 'gewoon' voor België had kunnen spelen? Op het middenveld is zij steeds meer dé factor van het succes van de Oranje Leeuwinnen. Gek dat men haar in Nederland zo lang links liet liggen.

Samen met Lieke Martens - we zijn nog in dubio en wachten de finale af - strijdt ze volop mee voor de trofee van speelster van het toernooi. Of hoe België het toernooi zondag toch ook nog een klein beetje kan winnen.