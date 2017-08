Huldiging Ã©n volksfeest voor Oranje Leeuwinnen (als ze het EK winnen)

De EK-droom was er van minuut 1. Dit is ons EK was het van meet af aan. We gaan voor die finale en we willen het EK gewoon winnen. Een beetje Hollandse branie, maar ondertussen geen verre droom meer voor de Leeuwinnen.

Als er tegen de Denen ook wordt gewonnen, dan komt er een huldiging in Utrecht. Daar begon het avontuur voor Nederland op 16 juli tegen Noorwegen en daar zou het dan op maandag 7 augustus ook eindigen in opperste feeststemming.

Zondag om 17 uur is er de finale in Enschede. Een dag later worden de Leeuwinnen bij winst gehuldigd in Utrecht, ergens tussen 18 en 20 uur. Een waar volksfeest in het centrum van het land? Het zou zomaar kunnen, we zijn benieuwd.