Deense bondscoach in euforie: "We zullen er eentje drinken, maar ..."

Coach Nils Nilsen was op de persconferentie achteraf erg tevreden van de prestatie van zijn team. "Ik ben misschien wel 10 jaar ouder geworden, want het was een lange en moeilijke wedstrijd."

"Ach, strafschoppen is altijd iets speciaals. Het toernooi van Oostenrijk was ook bijzonder, maar we moeten blij zijn dat we de finale hebben gehaald", aldus de coach.

Die donderdagavond even ging vieren: "Enkel met de staf. We gaan een biertje drinken, ja. Maar echt maar eentje, want de focus moet snel terug op de finale komen te liggen."