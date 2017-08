Oostenrijk vol ontgoocheling, maar ook trots: "Hoop dit ooit aan kleinkinderen te kunnen vertellen"

Coach Dominik Thalhammer was ondanks de uitschakeling trots op zijn speelsters: "We hebben hier een en ander neergezet. Ik zei voor de strafschoppenreeks al dat ik trots was op mijn ploeg, nu liggen we er uit."

Maar ondertussen keken op grote schermen in Wenen meer dan 10.000 mensen naar de halve finale van de Oostenrijkers. Het vrouwenvoetbal is helemaal 'wakker geworden' in het land. "Dat kan alleen maar positief zijn."

Ook Nina Burger was trots op haar medespeelsters na de halve finale: "We moeten hier trots op zijn. Ik hoop dat ik deze ervaring ooit aan mijn kinderen of kleinkinderen ga kunnen vertellen. Momenten zoals deze ga je niet vaak meemaken."