Vrouwen Essevee gaan verder op ingeslagen weg met klinkende overwinning



Foto: © Leo Stolck De dames van Essevee hebben ook hun tweede oefenwedstrijd tot een goed einde weten te brengen. Ze bereiden zich stilaan voor op het nieuwe seizoen in eerste nationale. Tegen Maria-ter-Heide uit tweede nationale werd uiteindelijk met 4-0 gewonnen in een pittig en deugddoend duel voor beide teams. Charlien Ver Eecke, Allison Verhoeven, Jolien Badie en Anne-Lore Scherrens zorgden voor de doelpunten aan West-Vlaamse zijde. Bij de rust stond het nog 1-0, maar snel na de koffie kon Anderlecht-aanwinst Verhoeven de score verdubbelen. Daarna begon het vlotter te lopen, met de gekende einduitslag tot gevolg.

