Belangrijke zaken die u moet weten over de EK-finale Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews Het EK vrouwenvoetbal krijgt op zondagavond zijn grote climax met de finale tussen Nederland en Denemarken. Wat mogen we ervan verwachten en wat moeten we er nu al van weten? De EK-finale wordt gespeeld in de Grolsch Veste in Enschede om 17 uur. Rondom 18.45 uur kennen we dus de nieuwe Europees kampioen, tenzij er verlengingen en/of penalty's moeten worden getrapt.

De finale staat onder leiding van de Zwitserse Esther Staubli.

Er wordt verwacht dat er in totaal 165 miljoen mensen naar het EK zullen gekeken hebben. De cijfers liggen veel hoger dan die van 2013.

De finale is te zien in 80 landen, ook in België.

Nederland en Denemarken stonden - samen met de Belgian Red Flames - in groep A op het EK. In de groepsfase werd het 1-0 voor Oranje.

Als de Leeuwinnen het halen, dan komt er op maandag een grote happening in Utrecht ter huldiging van de kampioenen.

Sowieso krijgen we na Duitsland (8x), Noorwegen (2x) en Zweden (1x) een vierde land dat eindwinnaar wordt van een EK.

Voor beide landen is het de eerste finale ooit. Na Duitsland, Noorwegen, Zweden, Italië en Engeland zijn ze land nummer 6 en 7 in de eindstrijd.

Jodie Taylor (Engeland) wordt waarschijnlijk topschutter op het EK met vijf goals. Lieke Martens, Vivianne Miedema en Sherida Spitse staan allen op twee eenheden.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.