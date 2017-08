Genk en OH Leuven op stage Tweet door Redactie



Foto: © ladiesgenk/davyrietbergen Terwijl de Oranje Leeuwinnen en de Deense vrouwen zich stilaan opmaken voor hun grote EK-finale zondag, zijn de Belgische clubs zich al volop aan het voorbereiden op het volgende seizoen. Inclusief stages. Zowel de dames van OH Leuven als die van Racing Genk zijn zich dit weekend aan het klaarstomen middels een stageweekend. Met teambuildingssessies, harde trainingen en nog wat andere zaken. De boog moest ook niet altijd gespannend staan. Van het trainingskamp van Genk geven we jullie alvast enkele foto's mee. Zondag worden er ook nog wat oefenwedstrijden gespeeld.

