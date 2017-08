Heldin van Denemarken: "Volgde gewoon mijn instinct" Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews Op dit EK werden de keepers al een paar keer op de korrel genomen. Toch kunnen ze wel degelijk ook af en toe schitteren. Dat bewees Stina Lykke Petersen, door in de strafschoppenreeks tegen Oostenrijk met twee knappe reddingen uit te pakken. Uiteindelijk ging er geen enkele Oostenrijkse strafschop in, met dank dus aan de Deense doelvrouw. Zij zal ook tegen Nederland mogelijk een belangrijke rol op zich moeten nemen. "Dan wordt het tegen Nederland geen gemakkelijke wedstrijd, maar ik hoop dat er dan ook veel Denen aanwezig zullen zijn. Tegen Oostenrijk waren ze waanzinnig." We zagen vlak voor de strafschoppensessie de keeperstrainer nog inlichtingen geven aan Petersen. "Ik kreeg wat tips, maar heb gewoon mijn gevoel gevolgd. Goed kijken naar de speelster en dan een hoek kiezen, het werkte."

