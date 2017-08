Moldavo klaar voor het nieuwe seizoen met deze nieuwkomers Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Leo Stolck Moldavo zal ook volgend seizoen uitkomen in de eerste nationale van het vrouwenvoetbal. En daar hebben ze bij de club zin in. Inclusief toch ook wel wat nieuwe namen. De kern wordt grotendeels samengehouden door Moldavo, enkel Britt Remysen trekt naar OH Leuven in de Super League. Sister act Verder zijn er nog enkele speelsters die de schoenen mogelijk aan de haak zullen hangen, maar aan inkomende zijde werden al een aantal mooie transfers gedaan. Larissa Van Gils komt over van Lentezon Beerse, om er haar zus Stephanie te vergezellen. Ook Janne Gijs komt over van die ploeg, terwijl Lien Willekens en Elke Dierickx van Lommel overkomen. Zoë Poortens kom van Wezel Sport, ook Wendy Verhoeven zal mogelijk nog de rangen versterken.

