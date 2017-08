Op dit uur mag het al wat meer zijn: Ook voor de jarige Daniëlle Van de Donk valt heel Oranje in katzwijm

De nu 26-jarige Daniëlle Van de Donk is al jaren een van de guitigste spelers binnen de kern van de Oranje Leeuwinnen. Voorop in de strijd, maar met af en toe een kwinkslag. Dat bewees ze ook de voorbije weken en maanden meermaals.

Dat de kleedkamer van Arsenal het nog een tijdje zal mogen horen, die winst in de halve finales tegen Engeland? Of dat ze wel van mannen met veel tattoos houdt? We kwamen het allemaal te weten ...

Vroeger was ze zelfs soms een beetje té flapuit, maar met de jaren is dat niet meer het geval. Niet lullen, maar brullen lijkt dan weer wel het mantra van de sympathieke middenveldster.

Play with heart 🇳🇱 #teamnike #oranjeleeuwinnen Een bericht gedeeld door Daniëlle van de Donk (@daniellevddonk) op 1 Aug 2017 om 7:11 PDT

En als ze een hartje maakt, dan hoopt half Nederland dat het voor hem/haar is, toch?

Gelukkige verjaardag, Daan. Pak morgen die titel maar!