Scoorde Tessa Wullaert het doelpunt van de maand? Stem mee!

Tessa Wullaert en haar wereldgoal tegen Nederland

Foto: © photonews De teleurstelling bij de Belgian Red Flames was meteen na het eindsignaal tegen Nederland enorm groot. Achteraf bekeken zou het doelpunt van Tessa Wullaert in die wedstrijd nog wel eens in de prijzen kunnen vallen. "Het was eigenlijk als een voorzet bedoeld, maar dat mag ik niet zeggen. Een wereldgoal, met heel veel geluk", aldus Tessa Wullaert na de wedstrijd België - Nederland. Ondertussen heeft WSU het doelpunt wel genomineerd als goal van de maand. Ze moet dan wel afrekenen met enkele andere geweldige goals van onder maar Sabatino op het EK en verder Brena, Rapinoe, Horan en Kawasumi. Met de steun van het Belgische publiek won Lien Mermans in maart al eens de verkiezing van doelpunt van de maand, kunnen we nu ook Tessa Wullaert aan een prijsje helpen? Stemmen kan via DEZE LINK.

