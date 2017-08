Alsof het anders kon: Lieke Martens beste speelster van het EK

Of misschien toch, want ook Jackie Groenen speelde een bijzonder goed EK, terwijl ook Spitse en Miedema belangrijk waren voor Nederland. En Pernille Harder had een bijzonder groot aandeel in de finaleplaats van Denemarken.

Maar alles bij elkaar bekeken was er eigenlijk maar 1 iemand die de trofee voor beste speelster van het toernooi écht verdiende: Lieke Martens. De winger van Oranje maakte ook in de finale nog een belangrijk doelpunt, maar ze was in alle matchen daarvoor al de speelster waarvoor de mensen naar het stadion kwamen.

Haar dribbels, haar zwierige bewegingen, haar torinstinct en de positieve manier waarop ze met alles omging? Het leverde haar unaniem de prijs op van de jury om tot beste speelster te worden uitgeroepen. Dat zegt mogelijk alles.

Martens zal het mogelijk zelf nog niet beseffen, maar met haar manier van spelen heeft ze veel zieltjes gewonnen voor het vrouwenvoetbal. Dat er vele fans in het publiek - al dan niet met spandoek - met haar willen trouwen? Het kan maar helpen bij het populair worden van de sport. Meer dan verdiend is het in ieder geval.