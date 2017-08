Mooie oproep van Deense bondscoach: "Toon wat respect voor deze toppers" Tweet door Redactie



Foto: © photonews Nils Nielsen heeft er zin in. De Deense bondscoach zit verrassend in de finale van het EK Vrouwenvoetbal en mikt nu ook op het allerhoogste. Maar hij hoopt ook (en vooral?) op een faire en respectvolle finale. "Als ze iets verkeerd doen, fluit de speelsters dan niet uit. Geef ze wat respect", opende Nils Nielsen een erg opmerkelijk betoog op de persconferentie in Enschede. "Het wordt een mooie finale, met de twee beste teams van het moment. Alle speelsters gaan met hun hart spelen, zoals ze altijd doen, om geschiedenis te schrijven." "Beide ploegen zijn nog nooit zover geraakt. Laten we dan ook respect hebben voor de speelsters die het moeten doen in de finale. Juich ze toe, voor beide teams!"

