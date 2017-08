Zulte Waregem klopt Super League-team Heist, Standard speelde in Keulen ... Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck Ook op zaterdag stonden er enkele oefenduels voor ploegen uit de Super League bij de vrouwen op het programma. Het leverde twee boeiende wedstrijden op, met toch ook een verrassend resultaat. De Heist Ladies kwamen uit tegen eerstenationaler Zulte Waregem en moest dat doen met een halve noodselectie. Door blessures, vakanties en andere beslommeringen had Heist geen grote kern ter beschikking. Essevee begon fris en fruitig aan de wedstrijd en zou die uiteindelijk ook naar zijn hand gaan zetten. Het werd uiteindelijk 1-4. Waeckens scoorde voor Heist, bij Zulte Waregem zorgden De Vos en Devos voor drie van de vier goals. Ook Scherrens wist te scoren. Standard verloor dan weer met 2-1 in en bij Köln. Lola Wajnblum zorgde voor het doelpunt voor de Rouchettes.

