EK-gekte slaat toe: Snollebollekes Ã©n John De Bever plots in top-3 downloads (Ã©n ze kwamen hilarische optredens geven)

EK-gekte slaat toe: Snollebollekes én John De Bever plots in top-3 downloads (én ze kwamen hilarische optredens geven)



Foto: © photonews De Oranje Leeuwinnen zijn de nieuwe Europese kampioen. En dat was reden genoeg voor een feestje. En wat voor eentje werd het in Utrecht. Meer dan 12.000 fans kwamen meefeesten met de Oranje Leeuwinnen, die veel lof hadden voor de waanzinnige fans. Ook John De Bever en de Snollebollekes kwamen optreden. Zij zagen nummers van hen de voorbije weken een volledig nieuw en eigen leven leiden bij de Oranje Leeuwinnen. Beiden kwamen dan ook optreden, terwijl hun nummers op 1 en 3 zijn binnengekomen bij de meeste downloads in Nederland. Of hoe het kan verkeren.

