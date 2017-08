Oproep tegen kritiek op vrouwenvoetbal: "Wie zijn eigen land niet kan steunen, kan beter zijn mond houden"

Er was in Nederland bij monde van enkele analisten en ex-spelers kritiek gekomen op het vrouwenvoetbal en wat de Oranje Leeuwinnen voorstellen in vergelijking met mannelijke amateurs.

"We hebben toch een mooie finale gezien? Ik denk dat er veel mensen van genoten hebben", aldus Nils Nielsen daarover tegen de NOS.

"En wie er niet kan van genieten, of wie zijn land niet kan steunen? Die kan beter zijn mond houden. Je zwijgt beter dan iets negatief te zeggen."