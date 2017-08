Verliezend bondscoach eerlijk: "Soms zijn ze beter" en ook "Goed dat er eens iemand anders dan Duitsland won"

Nielsen is niet van een leuke quote verstoken en ook na de finale had hij nog wel wat te vertellen op de persconferentie. "We speelden een beetje zoals bambi op ijs", kon er zelfs nog een lachje af. "Ach, soms is de tegenstander gewoon beter."

"Nederland heeft het echt goed gedaan en ze waren het beste team dit EK. Dat je in eigen land op zo'n manier de titel kan pakken? Daar moeten we ons hoedje voor af doen."

Voor de coach was het goed dat er eens een ander land dan Duitsland de eindzege pakte: "Het toont ook aan dat het niveau in heel Europa beter aan het worden is. We zijn nog niet eens zeker dat we er op het WK wel zullen bij zijn, zo moeilijk zijn de kwalificaties geworden ..."