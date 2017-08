VIDEO's: Op en rond het EK hoorden en zagen we ook veel jeugd - ook hen lieten we aan het woord (Gent Ladies, Halle-Gooik en Gianduja Vandeuren) Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews Op het EK Vrouwenvoetbal - en in de aanloop ernaartoe - werd duidelijk dat de toekomst aan de jeugd is. Ouders en grootouders met hun (klein)kinderen in het stadion, veel speelsters die hun idolen/voorbeelden aan het werk konden zien, ... Tessa Wullaert is een icoon voor het Belgisch vrouwenvoetbal, maar mogelijk gaat de goegemeente dat pas binnen 10-15 jaar beseffen. Wie we ook tegenkwamen, Wullaert is voor hen een voorbeeld. Hen? Dat zijn de jonkies van nu, de toekomst van morgen. Enkele speelsters van Futsal Halle-Gooik, die Wullaert als meter hebben van hun team. Een speelster van Lierse, die het goed doet als freestylevoetbalster of Gent Ladies, op bezoek bij de Flames tijdens een stage in Nederland. We nemen er graag nog even de filmpjes bij van de jeugd.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.