Dit is ons dreamteam van het EK!

Doel

Oostenrijk haalde verrassend de halve finales en heeft daar onder meer haar doelvrouw Zinsberger voor te danken. Ze pakte in de kwartfinales flink wat strafschoppen en was ook de rest van het toernooi vaak heersend in de lucht.

Verdediging

Baas in de verdediging van Oostenrijk was Wenninger, die ook belangrijk was voor Oostenrijk. Bij Nederland viel de hele verdediging in positieve zin op, zeker Kika Van Es liet mooie dingen zien. Nielsen was met haar rushes erg belangrijk voor Denemarken, Bright hield Engeland meermaals in het toernooi.

Middenveld

Ze werd net niet speelster van het toernooi, maar Jackie Groenen liet wel meermaals zien dat ze uit het goede hout gesneden is. Hetzelfde kan gezegd worden van Pernille Harder, die ook in de EK-finale nog eens scoorde. Sherida Spitse was ook belangrijk voor Nederland - maar wie was dat uiteindelijk niet?

Aanval

Op links kunnen we ook deze keer niet naast Lieke Martens heen, die speelster van het toernooi werd. Op rechts was Nina Burger een gesel van vele verdedigingen, terwijl in de punt de keuze tussen Miedema (4 goals, waarvan 2 in de finale) en Taylor (5 goals) bijna niet te maken was.