Ook "BeyoncÃ©'s met een bal" zijn terug in eigen land en kregen groot volksfeest

Ook "Beyoncé's met een bal" zijn terug in eigen land en kregen groot volksfeest Tweet door Redactie

Verliezend finalist Denemarken gevierd als ware ze Europees kampioen

Foto: © photonews De Oranje Leeuwinnen pakten hun droom af in de EK-finale, maar een dag later spraken de Deense vrouwen alvast over een bijzondere ervaring op het EK en veel trots. En niet meer dan terecht. Bij aankomst op eigen grond stond een heel legioen ze toe te roepen. Zangeres/Comediènne Molly Thornhill had vooraf een nummer gemaakt, waarin ze de vrouwenploeg van Denemarken de échte heldinnen van de natie had genoemd. Beyoncé's met een bal, zo u wil. De hele natie leefde de voorbije maand op én mee met de Denen op het Europees kampioenschap, wat ook in dat land voor zotte kijkcijfers zorgde. Bij terugkomst in het land passeerden ze in Viborg voor een eerste, bescheiden volksfeestje. In Kopenhagen ging het dak er dan weer af met duizenden en duizenden fans. Gekke scènes, zoveel is duidelijk:

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.