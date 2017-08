EK 2017 nog maar net voorbij, daar is het eerste bid voor EK 2021 al ... Tweet door Redactie



Foto: © photonews Het EK 2017 is nog maar pas voorbij, of daar is de eerste aanmelding voor het EK 2021 al. En dus wordt het mogelijk een tripje naar over het kanaal. Voor het EK 2021 waren er tot op heden geen aanmeldingen, maar volgens de BBC heeft Engeland zich officieel kandidaat gesteld. Zij organiseerden ook in 2005 al eens het EK, maar zijn door de halve finales in Nederland geïnteresseerd om het vrouwenvoetbal verder te gaan promoten. Inclusief een EK in eigen land dus. Andere landen hebben nog even de tijd om ook een 'bid' in te brengen, pas in 2018 wordt er een beslissing genomen.

