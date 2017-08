Genk Ladies winnen Luc Nilis Cup Ã©n zoeken dringend tegenstander voor volgende week

Genk Ladies winnen Luc Nilis Cup én zoeken dringend tegenstander voor volgende week Tweet door Redactie



Foto: © Sevil Öktem Afgelopen weekend was er de Luc Nilis Cup. Vanuit de Super League kwamen Genk én OH Leuven daar na een stageweekend beiden in actie. In Zonhoven wonnen de Genk Ladies hun wedstrijd van eersteklasser WS Woluwe met duidelijke cijfers: 5-0. Gwen Duijsters brak na de pauze de ban met een hattrick, daarna scoorden ook nog Bertels en Vanschoenwinkel met het hoofd. Genk B verloor van OH Leuven B met 0-2, OH Leuven A klopte Moldavo met 5-1. Een interessante dag zo voor alle teams. De Genk Ladies waren overigens nog op zoek naar een tegenstander voor volgende week, op 15 augustus, na een afzegging van de Red Flames U19. Svelta Melsele zal de plaats innemen en komen oefenen tegen Genk.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.