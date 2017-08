"Het gras groeit terwijl je naar vrouwenvoetbal kijkt": er is nog werk aan de winkel

Marc Degryse in Extra Time:

Ze zeggen altijd dat je niet mag vergelijken. Maar zeg me dan eens hoe je dat doet, want je gaat toch automatisch vergelijken met mannenvoetbal?

Pierre Van Hooijdonck in VI: Blijkbaar zijn veel mannen nog steeds niet in staat hun verwachtingspatroon aan te passen De ambassadeur van het EK begrijpt niet dat er nog steeds kromme vergelijkingen worden gemaakt. Het EK in Nederland heeft heel wat losgemaakt bij de supporters. Maar ook de appreciatie vanuit de mannenwereld zou kunnen helpen. "Dan gaan ze het sneller serieus nemen", aldus Jackie Groenen daarover bij Jinek.

