Oranje Leeuwinnen U19 beginnen ook prima aan EK

In groep A ging gastland Noord-Ierland met 0-2 onderuit tegen Spanje, dat in de eliteronde nog de betere was van onze jonge Red Flames. Garcia en Guijarro zorgden voor de goals.

Duitsland staat in de groep aan de leiding, na een zware overwinning tegen Schotland: 3-0. Gwinn, Rieke en Memeti scoorden.

Groep B leverde een overwinning op voor Nederland en Engeland. Voor de jonge Oranje Leeuwinnen was Pelova aan het feest in de 2-0 overwinning. Speeldag 2 is op 11 augustus.