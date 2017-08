Johan Derksen schiet uit zijn krammen: "Rechtsbuiten is blind" en "Lieke Martens kan niks met links" (Beelden bewijzen iets anders)

"Nederlanders houden van zich verkleden, ole ole roepen en zuipen. We moeten niet doen of dit geweldig is", geeft hij harde kritiek op RTV Drenthe.

Miedema vindt hij niet eens zo'n slechte spits - naar vrouwenbegrippen dan toch, wat dat ook moge betekenen. Maar Van De Sanden en Martens kregen wél de volle laag.

"Ik had medelijden met Miedema. Die rechtsbuiten met dat mannenkapsel heb ik geen goede voorzet zien geven. En links gaat Martens altijd naar haar favoriete rechterbeen, omdat ze er met links niks van kan."

Rest de vraag: is dit dan een slechte voorzet met de linker van Martens, blind binnengekopt door Van de Sanden?