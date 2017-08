Red Flames van de toekomst kennen hun drukke planning voor nieuwe seizoen Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews De Belgian Red Flames gaan zich half september opnieuw wagen op het Europese toneel met een WK-kwalificatieduel tegen Moldavië, maar ook de diverse jeugdlichtingen gaan zich de komende weken en maanden nuttig bezig houden. De U17 speelt in september de eerste kwalificatieronde richting EK 2018 tegen Servië, Wit-Rusland en Macedonië. Om zich daarop voor te bereiden zal er vanaf 16 augustus een week lang getraind worden. Op 21 augustus (15 uur) en 23 augustus (14 uur) staan er bovendien enkele interessante duels tegen Denemarken op het programma. De U16 speelt begin november binnen een stageweek twee keer tegen Noorwegen, de U15 neemt het in mei op tegen Engeland. Zelfs de U14, U13 en U12 worden ook dit seizoen opnieuw opgevolgd. Zij krijgen vanaf mei een aantal trainingen en een tweedaagse stage onder leiding van enkele Red Flames.

