Standard wint oefenduel bij Sibret Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Louis Evrard De vrouwen van Standard zijn zich volop aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen in de Super League. Op bezoek bij tweedeklasser Sibret werd alvast gewonnen. Het werd een duel met flink wat strafschoppen. Gelders mikte er eentje binnen, Cranshoff en Wajnblum misten er elk eentje. Cranshoff had haar team wel op een 0-1 voorsprong gebracht tegen tweedeklasser Sibret, waardoor we met 0-2 gingen rusten. Na de pauze veranderde dat niet meer. Zondag spelen de Rouchettes in Virton tegen Reims uit de Ligue 2. Een week later reizen ze af naar Estland voor de voorrondes van de Champions League. Standard speelde met: Lisa Lichtfus (61' Kenza Vrithof), Maurane Marinucci (65' Magali Dinon), Karlijn Knapen (61' Valentine Hannecart), Yuna Appermont (65' Jasmine Verbruggen), Lola Wajnblum, Charlotte Cranshoff (61' Lisa Verhoeven), Ellen Charlier, Noémie Gelders (75' Yuna Appermont), Elien Nelissen, Lisa Petry (46' Romane Woltèche), Justine Blave (61' Gwyneth Vanaenrode)

